Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'taki ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığının belirlenmesinin ardından operasyon düzenledi.
Adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 66 tabanca mühimmatı ele geçirilen kişiler gözaltına alındı.
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