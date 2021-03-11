Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 58 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 Kardeşlik Yılı mart ayı teması Bağımlılıkla Mücadele Kardeşliği kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 58 kilogram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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