Uşak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin "Oyuncağını Anlat Biz Yapalım" projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, hayallerindeki oyuncakları çizdi.

Oyuncaklar, çocukların istediği renk ve malzemeyle Uşak Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Dekoratif Oyuncak Tasarımı ve Promosyon Ürün Tasarımı dersleri kapsamında hazırlandı.

Oyuncaklar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve akademisyenler tarafından sevgi evleri yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Savaş, projenin sosyal sorumluluk açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin dersleri kapsamında, kardeşlerinden gelen tasarımlardan ahşap araba, örme bebek, peluş ayıcık, ışıklı yastık gibi çeşitli oyuncaklar yaptığını kaydeden Savaş, "Sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın ve üniversite öğrencilerimizin böyle anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.