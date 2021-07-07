İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı köyünde dolu sele yol açtı. Evlerini su basan bazı köylüler, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Bazı evlerin önünde dolu birikintileri oluştu.

Köy sakinlerinden Mustafa Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doluyla oluşan sel, yollardaki parke taşlarını söküp sürükledi. Ekinlerimiz zarar gördü." dedi.

Çiftçi Muharrem Kendir ise "Ekinlerimizi 10 gün sonra biçecektik. Doğal afet oldu. Dolu yağınca ekinlerimiz yerle bir oldu. Samanımızı temin edemiyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Evini su basan Osman Kızgır da "Dolu yağdı menfezler kapandı. Evin içine su doldu. Halıları dışarıya attık." ifadelerini kullandı.