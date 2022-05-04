Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
U.E'nin kullandığı otomobil, O.S. idaresindeki otomobil ile Derbent köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü O.S. ile aynı otomobildeki İ.S. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede sürücü belgesine 2032 yılına kadar el konulduğunu belirlediği sürücü U.E'yi gözaltına alındı.
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