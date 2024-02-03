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Güncel
İHA 03.02.2024 12:51

Uşak'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Uşak'ta panelvan araç önce park halindeki minibüse ardından ise kaldırımda bekleyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi Ova Caddesi üzerinde meydana geldi.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen panelvan araç önce park halindeki minibüse ardından ise kaldırımda bekleyen M.T.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan yaya ve araçta yolcu konumunda bulunan S.M., S.H. ve E.H. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza yerinden kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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