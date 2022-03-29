Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası
[fotoğraf: aa]
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.
Köme Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.
Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası uygulandı, iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kumardan elde edildiği değerlendirilen 440 liraya da el konuldu.
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