Burdur 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Burdurspor ile Tefenni Belediye Spor, Tefenni ilçe stadında karşı karşıya geldi.

İddiaya göre, maçta kırmızı kart gören Burdurspor oyuncusu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Hasan Kaplan, soyunma odasının önünde karşı takımın bir grup taraftarının saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, sporu gençlere sevdirmek için şiddetten arındırılması gerektiğini belirtti.

Sporcu disiplinsizse cezayı sahanın hakeminin vermesi gerektiğini dile getiren Ercengiz, bugün amatör futbol liginde oynanan maçta yaşananların kendilerini üzdüğünü vurguladı.

Darbedilen itfaiye personeli Kaplan'ın ölümden döndüğünü belirten Ercengiz, şunları kaydetti:

"Sporun ruhuna yakışmayan bu davranış asla kadim Tefenni halkımızın tavrı değildir. Şiddete asla geçit verilmemesi için başta yöneticiler olmak üzere herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bugün canına kastedilen düşman değil, yalnızca rakiptir. Genç kardeşlerimiz birer gladyatör değil, sporcudur. Hasan kardeşimize acil şifalar dilerken adli makamların suçluları bulup gereken cezayı vereceğine inancımız tamdır."