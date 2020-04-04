Uşak'ta Kovid-19'a karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Uşak Beledesi, otobüs durakları, işçi servisi noktaları ve pazar yerleri başta olmak üzere kentte 25 noktada, dezenfektanları, Uşaklıların hizmetine sunuldu.

Banaz ve Eşme'de de kamu kurumları, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.