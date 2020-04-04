Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesince, Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) üretilen maskeler, şehir merkezindeki otobüs ve tramvay duraklarında bekleyen yolculara ücretsiz dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmeyeceğini hatırlatarak, vatandaşların maske ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla otobüs ve tramvayların düzenli dezenfeksiyonunu yaparak, sosyal mesafe kurallarını uygulamaya devam ediyor.