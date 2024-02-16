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İHA 16.02.2024 15:03

Uşak’ta konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak’ta geçen yıl Ocak ayında konut satışı 384 adet iken, bu yıl aynı ayda 37 adet azalarak 347’de kaldı.

Uşak’ta konut satışları düştü
[Fotograf: İHA]

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

Uşak'ta satışlar düştü

Uşak’ta geçen yıl Ocak ayında konut satışı 384 iken, bu yıl aynı ayda 37 adet azalarak 347’de kaldı.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa’da satışlar geçen yıl Ocak ayına göre bin 492 iken bu yıl bin 247, Afyonkarahisar'da 785 iken bu yıl 604, Aydın'da bin 840 iken bu yıl bin 444, Denizli'de bin 389 iken bu yıl 994, İzmir'de 4 bin 894 iken bu yıl 4 bin 131, Kütahya'da 455 iken bu yıl 446, Muğla'da bin 366 iken bin 100 adet olarak gerçekleşti.

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