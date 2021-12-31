Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Uşak'ta Banaz ilçesinde faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan Ramazan Tümer, Halil B'nin kullandığı kepçenin altında kaldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tümer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Halil B. gözaltına alındı.
Etiketler: Uşak
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