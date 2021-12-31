Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ile belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, hassas terazi ve jelatin ele geçirildi.
Operasyonda Y.K, B.Y. ile K.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz