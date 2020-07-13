Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak'ta karşı şeride geçerek tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Ulubey ilçesinde karşı şeride geçtikten sonra tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Uşakta alınan bilgiye göre, Haydar Erdem yönetimindeki 64 SF 717 plakalı toprak yüklü tır, Ulubey ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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