Haber Giriş: Kaynak: DHA
Dağlık alanda vuruldu, askeri helikopterle hastaneye götürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Selim Eroğlu, dağlık bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Olay, merkeze bağlı Alacık köyündeki Mısırvan Yaylası'nda meydana geldi.
Selim Eroğlu ile M.Ç., arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç., Eroğlu'nu av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Çevredekiler, olayı jandarmaya haber verdi.
Askeri helikopter geldi
Bölgenin dağlık alan olması nedeniyle jandarma ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte askeri helikopterle olay yerine geldi.
Yaralı Eroğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikoptere alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan M.Ç.'nin yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.
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