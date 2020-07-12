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Bakan Kurum'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kayınpederini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Soylu'nun 81 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Metin Dinç için taziye mesajı yayımladı.
Kurum, mesajında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kayınpederi merhum Metin Dinç Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kayınpederi merhum Metin Dinç Beyefendiye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 12, 2020
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