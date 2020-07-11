İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretilip satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte parfüm satışının yapıldığı tespit edilen Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 966 parfüm, bin 900 parfüm şişesi, 6 bin 680 karton parfüm kutusu, 23 bin parfüm etiketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Adnan Ö. isimli şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.