Karantinaya alınan 812 nüfuslu Gürlek köyünde bulunanlar, ihtiyaçları için 112 Acil Çağrı Merkezi ya da köy muhtarlığıyla irtibata geçiyor.

Gelir durumu iyi olmayanlara Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca yardım paketleri gönderiliyor. Diğer kişiler ise ilçedeki alışveriş ve para çekme işlemlerini, jandarma aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, jandarma ve dayanışmaya destek verenlere teşekkür etti. Çağlar, desteğin süreceğini bildirdi.

Gürlek köyü, 1 Nisan'dan bu yana karantinada bulunuyor.