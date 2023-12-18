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Güncel
AA 18.12.2023 12:58

Uşak'ta "gıda güvenirliği" ve "gıda zehirlenmeleri" eğitimi düzenlendi

Uşak'ta "gıda güvenirliği" ve "gıda zehirlenmeleri" konulu konferans yapıldı.

Uşak'ta "gıda güvenirliği" ve "gıda zehirlenmeleri" eğitimi düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında gıda alanında çalışan personel için eğitim düzenlendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, sağlıklı gıdaya erişimin en temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

Kent genelinde gıda denetimlerinin sürdüğünü dile getiren Bilir, yıllık 7 binin üzerinde gıda denetiminin yapıldığını ifade etti.

Gıda Yüksek Mühendisi Özge Yoldaş "gıda güvenirliği", Dr. Veli Çelik ise "gıda zehirlenmeleri" başlıklarında konferans verdi.

Konferansa, Uşak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Kurnaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Tevfik Özdemir de katıldı.

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