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Güncel
İHA 18.12.2023 11:31

Uşak’ta Gençlik ve Güvenli Gelecek projesi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirmeler ve seminerler düzenlendi.

Uşak’ta Gençlik ve Güvenli Gelecek projesi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ile eylemlerine karşı Uşak’ta eğitim gören her seviyedeki öğrencileriye bilgilendirmek, polis halk iletişimini güçlendirerek teröre karşı ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla “Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında; Uşak merkez ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokulları, K.Y.K Erkek Yurtları, K.Y.K Kız Yurtlarında olmak üzere toplamda 9 oturumla birlikte yaklaşık 950 öğrencimize yönelik bilgilendirme sunumları düzenlendi.

Öte yandan seminerlerde öğrencilere çeşitli ikramlar dağıtıldı.

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