Aybey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu üretildiği ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evin bir odasında saksılara dikili 93 kök skunk bitkisi bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce bitki yetiştirmekte kullanılan ısıtma sisteminin de olduğu düzeneğe el konuldu. Aramada 520 gram esrar ile çok sayıda esrar öğütme aparatı da ele geçirildi.

Ev sahibi V.D. gözaltına alındı.