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Güncel
İHA 13.02.2024 10:38

Uşak'ta ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği eğitimleri başlıyor

Uşak Belediyesi tarafından ‘Ev Ve Süs Hayvanlarının Bakımı Ve Korunmasına Yönelik’ eğitimin başlayacağını duyurdu.

Uşak'ta ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği eğitimleri başlıyor

Uşak Belediyesince yapılan duyuruda ev ve süs hayvanlarının bakımı ve korunmasına yönelik eğitimin 16 Şubat’ta başlayacağını duyurdu.

Uşak Belediyesince yapılan duyuruda; “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereğince 'Ev ve Süs Hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitime katılmak zorundadır' bilgisi bulunmaktadır.

Bu kapsamda belediyemiz tarafından 16 Şubat 2024 tarihinde eğitim düzenlenecektir. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlarımızın 14.02.2024 günü saat 17.00’ye kadar dilekçe ile belediyemize başvurmaları önemle rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Eğitim, 16 Şubat Cuma Günü, Atatürk Kültür Merkezi 2 numaralı salonda 09.00 ile 12.30 saatleri arasında düzenleneceği öğrenildi.

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