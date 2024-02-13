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Güncel
AA 13.02.2024 10:35

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kırsal Köksalan Mahallesi'nde mahalli idareler seçimlerinde yaşanan muhtarlık kavgasında muhtar adayı ile 2 kardeşin öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan V.O'nun aynı mahallede samanlıkta saklandığını belirledi.

Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan V.O, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Olay

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Kasım 2022'deki karar duruşmasında, Cuma O. 3 kez müebbet, 7 sanık ise 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen V.O hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

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