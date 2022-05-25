Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta yoldan çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Nutfi Kahraman yönetimindeki taş yüklü römorkun takılı olduğu 64 AN 244 plakalı traktör, merkeze bağlı İlyaslı Köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı Kahraman, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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