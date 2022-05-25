Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesinde, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, A.B, C.A, U.M, M.G, ve N.N.A'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 110,20 gram metamfetamin, 67,10 gram bonzai, 0,90 gram kubar esrar, 4 sentetik hap, 6 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek, 29 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.