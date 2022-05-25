Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki 5 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 9 telefon, iki dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 9 sim kart, hafıza kartı, 3 kumar makinesi, 4 suç içerikli yaz boz kağıdı ile suçtan kazanıldığı edildiği değerlendirilen 10 bin 10 lira ve 355 avro ele geçirildi.
Etiketler: Bahis
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