İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki 5 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 9 telefon, iki dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 9 sim kart, hafıza kartı, 3 kumar makinesi, 4 suç içerikli yaz boz kağıdı ile suçtan kazanıldığı edildiği değerlendirilen 10 bin 10 lira ve 355 avro ele geçirildi.