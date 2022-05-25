Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasınca Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel lezzetlerinden cimcik aşı tanıtıldı.

Katılımcılar, mantı gibi hazırlanarak pişirilen ve adını şeklinden alan yemeğin tadına baktı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye'nin gastronomi anlamında da bir hazine olduğunu söyledi.

"Kütahya'mızın yöresel lezzetlerini tanıtıyoruz"

Bu hazinenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının çok önemli olduğunu anlatan Çelik, "Kütahya'mızın yöresel lezzetlerini Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla tanıma ve tanıtma imkanı buluyoruz. İlimizin önemli yemeklerinden olan cimcik aşını Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyeti ile tanıtıyoruz. Umarım bu lezzetlerimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz ve gelecek nesillere aktarırız. Tadına baktık, çok lezzetli olduğuna şahit olduk. Herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde, Yiyecek İçecek Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan yöreye özgü lezzetler "labada dolması", "küp eti", "tosunum böreği" ile "sıkıcık çorbası" ikramında bulundu.