Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde düzenlenen "Denizli Lezzet Şenlikleri" sürüyor.

Valiliğin koordinasyonunda Atalar Konağı'nda yapılan etkinlikte, leğen böreği, kaşık helvası, biber tatarı gibi yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Vali Ali Fuat Atik, burada kaşık helvası yapan usta aşçıdan bilgi alarak, bakır kazanda helva kardı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın Denizli’de dolu dolu kutlandığını söyledi.

Kentin yöresel yemeklerinin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını anlatan Akyol, "Bir hafta boyunca güzel etkinliklere imza atmaya çalışıyoruz. Burada bugün unutulmaya yüz tutmuş 17 çeşit yemeği gündeme getirdik." dedi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ve diğer ilgililer katıldı.