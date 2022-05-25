Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fettahlı Mahallesi'nde, şüpheli bir kişinin evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, 4 farklı suçtan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.A. ekipler tarafından yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 17:34
- 17:29
- 17:26
- 17:13
- 17:30
Sıradaki Haber
Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz