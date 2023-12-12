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Güncel
İHA 12.12.2023 16:01

Uşak’ta bıçaklı kavgada kan aktı; 1 ölü

Uşak’ta bıçaklanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak’ta bıçaklı kavgada kan aktı; 1 ölü

Olay, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi’nde meydana geldi.

Bakkala alışveriş yapmak için giren E.P., bakkal içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. E.P. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından bıçaklananın bakkal işletmecisi olan Rıdvan Saso (38) olduğu tespit edildi. 1

12 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Saso’yu Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıdvan Saso kurtarılamadı. Öte yandan polis ekiplerince şüpheli veya şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

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