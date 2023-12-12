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Güncel
İHA 12.12.2023 15:21

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon kursu

112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon ve etkili iletişim eğitimi verildi Kars’ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, görev yapan personelinin performansını artırmak ve daha etkili hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla diksiyon ve etkili iletişim eğitimleri düzenledi.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon kursu

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimler, uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimlerle 112 Acil Çağrı Merkezi, gelen çağrıları hızlı bir şekilde ilgili birimlere yönlendirerek acil durumların hızlı bir şekilde müdahalesini sağlayarak hayatlara dokunuyor. Bu kritik görevi üstlenen personel, zamanla yarışarak özverili bir şekilde çalışıyor. Ancak, günlük olarak yüzlerce insanla iletişim kurdukları için stres durumlarına maruz kalabiliyorlar. Bu nedenle, diksiyon ve hızlı iletişim eğitimleri, çalışanların daha sakin ve etkili bir şekilde hizmet sunmalarına yardımcı olmayı amaçlanıyor.

Ayrıca eğitimde 112 Acil Çağrı Merkezi personeline verilen eğitimlerde, stresle başa çıkma konuları özel olarak ele alındı. Çalışanlara, zorlayıcı anlarda nasıl sakin kalacakları ve nasıl profesyonel bir şekilde davranacakları konularında bilgi verildi. Bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. 

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