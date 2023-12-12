Kars 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon kursu

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimler, uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimlerle 112 Acil Çağrı Merkezi, gelen çağrıları hızlı bir şekilde ilgili birimlere yönlendirerek acil durumların hızlı bir şekilde müdahalesini sağlayarak hayatlara dokunuyor. Bu kritik görevi üstlenen personel, zamanla yarışarak özverili bir şekilde çalışıyor. Ancak, günlük olarak yüzlerce insanla iletişim kurdukları için stres durumlarına maruz kalabiliyorlar. Bu nedenle, diksiyon ve hızlı iletişim eğitimleri, çalışanların daha sakin ve etkili bir şekilde hizmet sunmalarına yardımcı olmayı amaçlanıyor.

Ayrıca eğitimde 112 Acil Çağrı Merkezi personeline verilen eğitimlerde, stresle başa çıkma konuları özel olarak ele alındı. Çalışanlara, zorlayıcı anlarda nasıl sakin kalacakları ve nasıl profesyonel bir şekilde davranacakları konularında bilgi verildi. Bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.