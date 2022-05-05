Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta battaniye fabrikasında yangın: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre; Uşak’ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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