Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta aranan 47 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 47 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 47 kişiden 36'sı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 11'i serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak
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