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Güncel
AA 31.08.2024 10:07

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Atapark'ta toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Zübeyde Hanım Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Uşak 30 Ağustos Zafer Bayramı
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