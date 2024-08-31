Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Burdur-Antalya Karayolu'nda Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki meşrubat yüklü kamyonet, Faruk B. idaresindeki çakıl yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ve yolcu Resul E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Resul E. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ve savcının çalışmalarının ardından araçlar otoparka çekildi.