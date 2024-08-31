Parçalı Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.08.2024 09:39

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da kamyonet ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Burdur-Antalya Karayolu'nda Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki meşrubat yüklü kamyonet, Faruk B. idaresindeki çakıl yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ve yolcu Resul E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Resul E. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ve savcının çalışmalarının ardından araçlar otoparka çekildi.

 

ETİKETLER
Burdur Polis Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bayburt Üniversitesi "sıfır atık" hedefine doğru ilerliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi
11:21
Japonya'da 2024'ün ilk yarısında evde yalnız yaşayan toplam 37 bin kişi öldü
11:09
"Enflasyon düzeltmesi"ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
11:01
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
11:03
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 300 küçükbaş hayvanı gasbetti
11:25
Ömer Çelik: Nefret söylemiyle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek
Karabet Geçidi'ne çadır kuran besicilere her gece yıldızlar eşlik ediyor
Karabet Geçidi'ne çadır kuran besicilere her gece yıldızlar eşlik ediyor
FOTO FOKUS
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
Denizlerde temizlik seferberliği başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ