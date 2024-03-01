Uşak Millet Bahçesi’nin 2. etabı hız kesmeden devam ediyor

Özellikle büyük projelerde devlet desteği alarak belediyenin kaynaklarını yeni yatırımlar için koruyan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Millet Bahçesi’nde de önemli bir başarıyla hafızalarda yer bulacak. Başkan Çakın’ın girişimleriyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın tamamlayacağı dev projenin 2. etabı hızla ilerliyor.



Yapımı devam eden kapsamlı projede birçok sportif donatı tek bir alan içerisinde bir araya getirilerek Uşak halkına sunulacak. Uşak Millet Bahçesi 2. etabının tamamlanmasıyla, farklı hobi alanlarına kolayca erişebilecek olan vatandaşlar ayrıca şehrin merkezinde geniş bir yeşil alana kavuşmuş olacak. Sportif, Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Bir Arada Kentin kalbindeki Uşak Millet Bahçesi’nin 56 bin 345 metrekarelik ikinci etabı da hizmete girdiğinde, içerisinde büfe, kafeterya ve çocuk oyun parkı gibi alanlar yer alacak; futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahaları, fitness alanı, 450 metrelik koşu ve yürüyüş yolu ayrıca 450 metrelik bisiklet yolu sporseverlere kucak açacak.



Öte yandan Millet Bahçesi, içerisinde hizmete açılacak arkeolojik eser sergileme alanı ile göz dolduracak. Kent merkezinde yer alan alanda park sorunu oluşmaması adına iki katlı yer altı otoparkı ve açık otopark bulunacak. Kent Merkezi Yeni Bir Kimlik Kazanacak Uşak Millet Bahçesi’nin yakınında bulunan yayalaştırılan sokaklarda ve İsmetpaşa Caddesi’nin 1. etabında önemli bir dönüşüm hamlesi başlatan Uşak Belediyesi, yeni rehabilitasyon projelerini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uşak Belediyesi hedeflediği; Valilik Önü ve Dörtyol Arası Rehabilitasyon Projesi’ni, Tarihi Mende Pazarı Rehabilitasyon Projesi’ni, Nuri Şeker Caddesi Rehabilitasyon Projesi’ni ve Çarşı Uşak Projesi’ni hayata geçirdiğinde kent merkezini adeta yeni bir kimlikle buluşturmuş olacak. Yaşama değer katmayı hedefleyen projeler, termal turizm konusunda atılan adımlarla birleşecek; kent ekonomisine ve turizme katkı sunacak.