Hafif Sağanak Yağışlı 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.03.2024 15:12

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hayırsever desteğiyle yaptırılan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi hizmete açıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlarla dünyada adından söz ettirdiğini söyledi.

Uşak'ta son bir yılda Karahallı ve Sivaslı devlet hastanelerinin hizmete alındığını aktaran Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de bölgeye hizmet verdiğini, eğitim alt yapısı, personel sayısı ve teçhizat anlamında güçlenerek büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılda 1 milyon 800 bin hastaya hizmet verildiğini ifade ederek, kentte yapılması planlanan 250 yataklı devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programına girdiğini anlattı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında yapılan yatırımları aktararak, Uşak'ta da depreme dayanıksız tüm hastane binalarının yerine yenilerinin yapıldığını belirtti.

Güneş, hasta memnuniyeti oranının son yıllarda yüzde 39'dan yüzde 70'e çıktığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise ünitenin yapımına destek veren Hasan Erkal'a teşekkür ederek, Uşak'taki hayırseverlerin birçok yatırıma destek verdiğini söyledi.

Belediye olarak vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalıştıklarını aktaran Çakın, hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konaklayabilmesi için misafirhane, hastane çalışanlarının çocukları için de hastane yakınına bir kreş inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yeni hizmete açılan ünite gezildi.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, İstanbul'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı
16:21
Diyarbakır'da DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
15:48
BM, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimini genişletmesini "savaş suçu" olarak niteledi
15:37
Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:34
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
15:05
İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
FOTO FOKUS
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ