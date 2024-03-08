Kadın muhtar adaylarından dayanışma yemeği

Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi.



Yemek programının ardından konuşan muhtar adayı Şerife Güneş Erşahin, "Kütahya'mızda bulunan adaylık başvurusu yapmış kadın muhtar adaylarımızla birlikte bir organizasyon içerisindeyiz. Ulaşabildiklerimizle birlikteyiz, ulaşamadıklarımızda bize ulaşsınlar. Hep birlikte, birbirimize destek olarak Kütahya'mızı yüceltelim. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.



Kadın muhtar adayları birbirlerine başarılar dileyip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.