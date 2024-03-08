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Güncel
İHA 08.03.2024 14:38

Kadın muhtar adaylarından dayanışma yemeği

Kütahya'da kadın muhtar adayları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte buluştu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları kendi aralarında dayanışma yemeği düzenledi.

Kadın muhtar adaylarından dayanışma yemeği

Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi.

Yemek programının ardından konuşan muhtar adayı Şerife Güneş Erşahin, "Kütahya'mızda bulunan adaylık başvurusu yapmış kadın muhtar adaylarımızla birlikte bir organizasyon içerisindeyiz. Ulaşabildiklerimizle birlikteyiz, ulaşamadıklarımızda bize ulaşsınlar. Hep birlikte, birbirimize destek olarak Kütahya'mızı yüceltelim. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.

Kadın muhtar adayları birbirlerine başarılar dileyip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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