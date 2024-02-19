Üreticilere zararlılarla mücadelede destek

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde, Altunhisar İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından ise Yeşilyurt, Akçaören ve Çömlekçi Köylerinde bahçe ve tarlalarda gübreleme, tarla faresi ve kahverengi kokarca zararlıları ile mücadele yöntemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bahçe ve tarlalarda gübreleme, tarla faresi zararlısı ve kahverengi kokarca ile ilgili nasıl mücadele edileceği konularında teknik bilgilerin verildiği toplantıda çiftçilerin merak ettiği sorular da teknik personeller tarafından yanıtlandı.