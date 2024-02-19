Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.02.2024 10:38

Üreticilere zararlılarla mücadelede destek

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından bahçe ve tarlalarda gübreleme, tarla faresi ile mücadele yöntemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üreticilere zararlılarla mücadelede destek
[Fotograf: İHA]

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde, Altunhisar İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından ise Yeşilyurt, Akçaören ve Çömlekçi Köylerinde bahçe ve tarlalarda gübreleme, tarla faresi ve kahverengi kokarca zararlıları ile mücadele yöntemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üreticilere zararlılarla mücadelede destek

Bahçe ve tarlalarda gübreleme, tarla faresi zararlısı ve kahverengi kokarca ile ilgili nasıl mücadele edileceği konularında teknik bilgilerin verildiği toplantıda çiftçilerin merak ettiği sorular da teknik personeller tarafından yanıtlandı. 

ETİKETLER
Niğde Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Sakarya'da sağlıkçılardan Gazze için "sessiz" yürüyüş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Meksika'da on binlerce kişi, seçim kurumunu "zayıflattığı" için hükümeti protesto etti
11:57
BM Raportörü Lawlor: İsrail Gazze'deki savaşa karşı çıkanları keyfi olarak tutukluyor
11:55
Adnan Oktar suç örgütü üyeleri İsrailli siyasetçilerle görüşmüş
11:47
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
11:47
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları sürüyor
11:41
Belçika, Filistin devletini tanımak için "doğru zamanı" bekliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
FOTO FOKUS
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ