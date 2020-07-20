Ümraniye'de bir kuyumcu kuryesi, silahlı ve maskeli kişilerce gasbedildi.

Alınan bilgiye göre, bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Vehbi A, Sultanbeyli'den para ve altından oluşan kargoyu alarak 34 ZK 1503 plakalı otomobille yola çıktı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde seyir halindeki Vehbi A'nın aracının önü, burada içerisinde maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu başka bir otomobil tarafından kesildi.

Söz konusu araçtan inen iki kişi havaya ateş ederek Vehbi A'nın otomobilinin kapısını açıp buradaki para ve altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtı.

İhbar üzenine olay yerine gelen polis ekipleri, 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldığı belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.