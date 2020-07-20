Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphe üzerine bir kargo firmasına ait iki kamyonette arama yaptı.

Ekipler, araçlarda 8 ton 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.