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Gümüşhane'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yarandı.
Şiran-Kelkit kara yolunun Karaşeyh köyü mevkisinde, Fuat Namlı (70) yönetimindeki 34 ZZ 9366 otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ile Binnaz Namlı (70), Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Binnaz Namlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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