Ulaş'ta idareci ve öğretmenler, LGS'ye girecek öğrencilerin evlerine misafir oluyor

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü Yusuf Efe koordinesinde rehber ve ders öğretmenleri, öğrencilerin bu yıl yapılacak LGS sınavı öncesi motivasyonlarını artırmak için evlerine giderek ailelerle görüşüyor.

Efe, "LGS'ye girecek öğrencilerimizi desteklemek, motivasyon sağlamak amacıyla yapılan bu ziyaretlerde öğrencilerimizin başarı durumları ve deneme sınavları sonuçları hakkında velilerimizi bilgilendiriyoruz." dedi.

Sınav motivasyonunda aile desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Efe, velilerden çocuklarının okullarıyla daha fazla iletişim halinde olmalarını istedi.