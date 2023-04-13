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Güncel
AA 13.04.2023 11:06

Bursa'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
[Arşiv]

Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir parkta M.S. ve C.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. ve C.G, bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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