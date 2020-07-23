Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Hasat edilen fiğin işletmedeki 15 bin koyunun yem ihtiyacını karşılayacağını belirten Keskin, "Hasat ettiğimiz fiği istif ederek kış ayları için saklıyoruz. Kış döneminde de koyunlar bundan faydalanıyor." dedi.

Keskin, fiğ üretimini 4 bin 744 dekar alanda yaptıklarını ve yaklaşık 3 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.