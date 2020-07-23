İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bünyesinde bulunan motorize, asayiş ve trafik timleri, deltada asayişi sağlamak için girişlerdeki kontrol noktalarında arama gerçekleştirdi.

Ekipler, ayrıca deltada drone ile kaçak avcılarla mücadele kapsamında da denetimde bulundu.

Denetim sırasında maskesi bulunmayan ziyaretçilere jandarma ekiplerince maske verildi.