Kaymakam Cengiz Nayman, Cemal Tarlan Caddesi'ndeki uygulamaları İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ile denetledi.

Sürücüler ve vatandaşlarla sohbet eden Nayman, izin belgelerini inceledi, kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İzin belgelerinin ikametgahlara ve çalışma adreslerine uygun şekilde olup olmadığını kontrol ettik. Tedbirlerimizi ve denetimlerimizi sürekli ve etkin şekilde devam ettireceğiz. Tam kapanma sürecinde duyarlılık göstererek dışarı çıkmayan kolluk güçlerimize destek veren ve bu konuda bize yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.