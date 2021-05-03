Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı girişi yakınlarında S.S. yönetimindeki otomobil refüje çarptı.
Sürücü S.S. ile araçta bulunan Ö.A. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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