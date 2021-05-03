Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.