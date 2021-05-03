Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynandığı belirtilen Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar malzemelerine el konuldu.

Evdeki 11 kişiye de kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 18 bin 812 lira para cezası kesildi.